Россия и Китай проведут совместные учения

Их целью является поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Россия и Китай проведут с 21 по 27 декабря в Восточно-Китайском море военно-морские маневры с практическими ракетными и артиллерийскими стрельбами. Об этом в понедельник, 19 декабря, рассказали в российском Министерстве обороны.

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вышел в море из Владивостока для участия в совместном российско-китайском военно-морском учении "Морское взаимодействие-2022". Помимо корабельной составляющей к учению будут привлечены самолеты и вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота и ВМС Китая.

В ходе активной части учения запланированы совместные ракетные и артиллерийские стрельбы, а также отработка совместных противолодочных действий с практическим применением оружия.

Основной целью учения является укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской народной республикой, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает "Интерфакс".

Между тем западные СМИ пишут о сближении России с Китаем. Как отмечает The Wall Street Journal, Москва и Пекин долгое время стремились ослабить влияние США в мире и "обрели уверенность в том, что смогут изменить мировой порядок, сместившийся в пользу Запада и его союзников".

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