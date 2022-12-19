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Кабмин утвердил порядок назначения единого пособия

11:26
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Его начнут выплачивать в 2023 году

Российское правительство утвердило порядок назначения с 2023 года единого социального пособия для семей с низкими доходами. Об этом в понедельник, 19 декабря, рассказал глава кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
Названа дата старта подачи заявлений на универсальное пособие

По поручению президента правительство выстраивает целостную систему помощи нуждающимся семьям с детьми всех возрастов, напомнил премьер-министр. В рамках этой работы с 1 января будет выплачиваться единое ежемесячное пособие, которое объединит целый ряд действующих мер социальной защиты.

Всего поддержку получат родители, которые воспитывают порядка 10 млн детей. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что пособие будет предоставляться семьям со среднедушевым доходом ниже одного регионального прожиточного минимума с применением комплексной оценки нуждаемости.

Семья с низкими доходами сможет получать единое пособие на каждого ребенка в семье вне зависимости от очередности рождения, цитирует Голикову пресс-служба правительства.

Ранее первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина рассказала, что единое пособие для нуждающихся семей и беременных будет устанавливаться на одинаковых условиях во всех субъектах страны. Эти правила будут закреплены региональными нормативными актами, которые будут изданы на основе постановления правительства, а полномочия по установлению пособия будет выполнять Социальный фонд России.

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