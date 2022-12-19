Главу Русского дома в ЦАР экстренно эвакуируют после покушения

Он в тяжелом состоянии

В связи с состоянием здоровья главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого принято решение о его экстренной эвакуации в Россию.

Об этом РИА Новости сообщил пресс секретарь посольства России в ЦАР Владислав Ильин. Сытый в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь.

"Состояние здоровья тяжёлое. Медики борются за жизнь. Принято решение об экстренной эвакуации", - рассказал он.

В пятницу утром в столице ЦАР Дмитрий Сытый получил анонимную посылку, которая взорвалась у него в руках. Полиция республики и МИД нашей страны расценивают произошедшее как теракт. В ООН осудили покушение.

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