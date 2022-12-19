В России с коронавирусом госпитализировали 573 человека

Скончались 50 пациентов

За сутки в России госпитализированы 573 заболевших коронавирусом. Об этом в понедельник, 19 декабря, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксирован 6341 новый случай заражения. Выздоровели за сутки 5564 человека, скончались 50 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1110 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 117. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 1217 человек, в Московской области – 66.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21677 случаев заболевания, зарегистрировано 392720 летальных исходов.

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