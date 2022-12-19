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Правительство отправит 3 млрд рублей 19 регионам

11:43
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Средства пойдут на компенсацию выпадающих доходов региональных бюджетов

Федеральное правительство выделит 3 млрд рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов региональных бюджетов. Об этом в понедельник, 19 декабря, рассказал глава кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
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Премьер-министр отметил, что российская экономика продолжает адаптироваться к текущим вызовам, восстанавливается промышленное производство, растут инвестиции в основной капитал.

Чтобы поддержать позитивные процессы, кабмин выделит около 3 млрд рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов региональных бюджетов от применения инвестиционного налогового вычета. Средства получат 19 российских субъектов, в том числе Башкирия, Краснодарский и Приморские края, Владимирская, Кемеровская, Новосибирская, Ростовская и другие области.

На федеральную помощь могут рассчитывать территории, которые успешно внедрили у себя региональный инвестиционный стандарт, цитирует Мишустин пресс-служба правительства.

Ранее президент России Владимир Путин поручил поработать над тем, чтобы уровень жизни в новых российских регионах со временем ничем не уступал общероссийскому. Горизонт планирования — до 2030 года.

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