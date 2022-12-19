ЕС может установить лимит цены на газ на уровне 188 евро

С таким предложением выступила Чехия

Новое предложение от чешского председательства в Совете ЕС о лимите цены на газ в рамках механизма коррекции рынка предполагает ее ограничение на уровне 188 евро за МВт.ч. Об этом в понедельник, 19 декабря, рассказала министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше.

Политик рассказала об этом накануне встречи министров энергетики Евросоюза, где будет обсуждаться этот механизм. Министры уже дважды обсуждали этот механизм но не сходились по уровню лимита цены.

Другие подробности относительно обсуждаемого потолка цен на газ Панье-Рюнаше не раскрыла, сообщает РИА Новости.

После официального объявления о девятом пакете санкций Евросоюза против России дипломатический источник рассказал, что введение потолка цен на российский газ пока не рассматривается на серьезном уровне, перспективы внедрения такой меры пока неясны.

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