В Москве с четверга начнут таять сугробы

В столице выпало рекордное количество снега

В четверг, 22 декабря, ожидается плюсовая температура, рекордные сугробы начнут таять.

Погода изменится за счет перемещения теплых воздушных масс, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Начиная с четверга, осадки будут выпадать преимущественно в виде мокрого снега и дождя. Температура продолжит повышаться до плюс 4 градусов в субботу, заметил он.

"Конечно же, это будет приводить к таянию снега", - сказал Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что утром 19 декабря снежный покров в столице достиг отметки в 34 сантиметра, что является повтором суточного рекорда 1941 года.

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