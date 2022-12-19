В ДНР и Запорожскую область доставлено 15 тонн гуманитарного груза от московских единороссов

Это медикаменты, продукты питания, полевые печи

Гуманитарный конвой Московского городского регионального отделения (МГРО) партии "Единая Россия" доставил больше 15 тонн груза в Донецкую Народную Республику и Запорожскую область.

Гумгруз включает в себя медикаменты, продукты питания, полевые печи. Конвой посетил Донецк, Мариуполь, Мелитополь, а также малые населенные пункты - Мангуш и Юрьевское, сообщила пресс-служба регионального отделения партии.

"Для меня очень важно всегда приезжать самой - это заряжает меня и бойцов: они по-настоящему рады каждому приезду волонтеров и знают, что на родине о них постоянно помнят и думают", - рассказала участник конвоя, координатор женского движения "Единой России" в Москве Ирина Елиферова.

В Мелитополе участники конвоя раздали многотетным семьям теплые вещи, подгузники и игрушки. В Дом пионеров под Мариуполем по заявке педагогов были переданы сценические костюмы. Еще часть груза волонтеры доставили по адресной заявке из Мариуполя.

Конвой также посетил расположение 100-й бригады Минобороны России, который принимает участие в защите Донецка, 107-й бригады, 25-го Херсонского полка, бригады "Кальмиус", а также батальона "Алания" под Мелитополем. Бойцам передали спальные мешки и маскхалаты, изготовленные на собственном производстве предпринимателя, члена Общественной палаты Москвы Сергея Ладочкина. Часть груза также передали в 60-ю бригаду.

Помимо этого, волонтеры передали груз поддержки как для мобилизованных бойцов и добровольцев, так и для жителей, которые регулярно обращаются к военным за помощью. Участники СВО не редко становятся едва ли не единственными проводниками поддержки для людей, где идут боевые действия.

"Это очень важное сотрудничество, которое наглядно показывает, что российская армия пришла сюда не в качестве завоевателей, а как сила добра и мира", - заметил исполнительный секретарь местного отделения "Единой России" в Северном административном округе Москвы Эльдар Шарипов.

Он добавил, что специально для этого был создан новый институт медиакапелланов - людей, которые могут рассказать о той поддержке, которую оказывают жителям новых регионов военные.

"Рад отметить, что медиакапелланом батальона "Алания", в котором служат бойцы из Северной Осетии, стала наша коллега, координатор женского движения "Единой России" в Москве Ирина Елиферова", - подчеркнул Шарипов.

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