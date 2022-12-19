Бочкарёв: Для соединения двух отрезков МЦД-5 потребуются подземные работы в центральной части города

Возведение тоннелей метро и МЦД имеет ряд кардинальных различий

Для соединения двух направлений железной дороги – Ярославского и Павелецкого – в составе будущего МЦД-5 прорабатывается решение со строительством подземного участка протяженностью порядка 12 километров под центральной частью города. Об этом в понедельник, 19 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Как отметил заммэра, запуск МЦД-5 – самый сложный этап работы из всех диаметров. Если МЦД-3 и МЦД-4 достраиваются и реконструируются на уже существующих рельсах, то с МЦД-5 ситуация сложнее. Для соединения двух направлений железной дороги – Ярославского и Павелецкого – нужно пройти 12 километров фактически в центральной части города. Одним из лучших вариантов представляется сделать это под землей, с помощью двух крупных тоннелей.

Возведение тоннелей метро и МЦД имеет ряд кардинальных различий: это и габариты составов поездов, и способ подачи тока. Есть план, что на этом участке разместятся четыре остановочных пункта. Нырнет поезд в тоннель возле станции метро "Рижская", затем будет еще три остановочных пункта — в районе Комсомольской площади, Павелецкого вокзала и станции метро "Китай-город", рассказал Бочкарёв.

Заммэра подчеркнул, что это самый сложный путь, но и самый оптимальный, так как позволяет связать МЦД-5 с метро и выйти на Павелецкий вокзал".

Глава Строительного комплекса напомнил, что запуск МЦД-3 и МЦД-4 запланирован на 2023 год. Эти диаметры соединят между собой такие подмосковные города как Зеленоград, Раменское, Апрелевка и Железнодорожный.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что московские власти в 2022 году завершили несколько крупных проектов в транспортной сфере. Он напомнил, что заработал основной участок Московского скоростного диаметра. Теперь столицу можно пересечь напрямую с севера на восток и обратно, в обход кольцевых дорог. На Центральном участке МЦД завершён самый важный этап реконструкции. Кроме того, заработал пригородный вокзал Мещерская будущего D4.

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