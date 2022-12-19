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Москвичам пообещали "эталонную зиму" в новогоднюю ночь

12:37
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Ночь будет со слабым ветром и бодрящими морозами

В новогоднюю ночь в Москве ожидается "эталонная зима" без осадков и с бодрящими морозами до 13 градусов. Об этом в понедельник, 19 декабря, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Жителей ряда регионов России предупредили о сильных морозах и осадках

Как написал метеоролог в своем Telegram-канале, уже начинают просматриваться будущие контуры погоды в новогоднюю ночь. По предварительным прогнозам, синоптическая ситуация в Центральной России с 31 декабря на 1 января обусловится областью повышенного атмосферного давления, а регион окажется в мешке холодного полярного воздуха.

Тишковец пояснил, что москвичей, по всей видимости, ждет относительно лунная ночь с минимальной вероятностью осадков, слабым ветром и бодрящими морозами от 8 до 13 градусов, что идеально соответствует климатической норме сезона.

Под ногами в новогоднюю ночь окажется "скрипучий снег, высота сугробов — не менее 20-30 см", рассказал эксперт.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отмечал, что долгосрочные прогнозы синоптиков говорят о том, что декабрь будет холоднее нормы. Точность таких предсказаний обычно невелика, однако сейчас они подтверждаются недельными прогнозами.

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