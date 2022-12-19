Собянин открыл в Западном Бирюлеве новое производство автокомпонентов

Мощности обеспечат производство до 12 млн деталей в год

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в районе Бирюлево Западное построенный ООО "Альфа Автоматив Техноложиз" завод по производству кузовных деталей для автомобилей.

"В Москве открылся большой завод автокомпонентов, в котором может производиться до 12 млн единиц продукции. В основном это штамповочное производство, необходимое для комплектации, сборки автомашин не только в Москве, но и практически на всех заводах страны. Завод станет основой для возрождения российского автопрома", - отметил глава города.

В пресс-службы мэра и правительства Москвы уточнили, что площадь завода составила 36,6 тыс. кв. м, строительство было начато летом 2018 года. На производстве установлено 112 единиц современного промышленного оборудования.

Благодаря строительству появилось более 200 рабочих мест. Завод использует только российское сырье, его мощности обеспечат производство до 12 млн деталей в год для более 250 тысяч комплектов легковых автомобилей.

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