Источник рассказал об обнаружении места повреждения "Союза МС-22"

Специалисты продолжают анализировать данные

Специалисты Роскосмоса установили точное место повреждения пилотируемого корабля "Союза МС-22", пристыкованного к Международной космической станции. Об этом в понедельник, 19 декабря, рассказал информированный источник.

По словам источника, установлено точное место повреждения корпуса приборно-агрегатного отсека на корабле "Союз МС-22", оно находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи, который фиксирует ее в определенном положении.

Место повреждения было локализовано на основе изучения фото- и видеоматериалов, присланных экипажем МКС. Специалисты в наземном ЦУП продолжают анализировать поступившие данные, сообщает РИА Новости.

Ранее в корабле "Союз МС-22" произошла нештатная ситуация – была зафиксирована утечка охлаждающей жидкости. Не исключено, что в него врезался микрометеорит. 17 декабря Роскосмос сообщил, что температура на борту "Союза" поднялась до плюс 30 градусов.

Затем стало известно, что температура в пилотируемом корабле "Союз МС-22" снижается благодаря действиям специалистов подмосковного Центра управления полетами, оставаясь в заданных пределах.

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