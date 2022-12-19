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Минэкономразвития улучшило оценку динамики ВВП

13:19
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Показатель снижения ВВП изменен с 2,1% до 1,9%

Сокращение российского валового внутреннего продукта (ВВП) за период с января по октябрь 2022 года составило 1,9%. Об этом в понедельник, 19 декабря, рассказал министр экономического развития России Максим Решетников.
Мишустин оценил сокращение ВВП России

Выступая на заседании парламентского собрания России и Белоруссии, глава Минэкономразвития рассказал, что его ведомство уточнило динамику ВВП за указанный период. Ранее спад оценивался в 2,1%.

Решетников заявил, что интеграционные процессы между Россией и Белоруссией помогли в целом смягчить экономический спад и последствия санкций. Взаимный товарооборот за 10 месяцев вырос на 10% и достиг 34,5 млрд долларов.

Министр рассказал, что импорт из Белоруссии увеличился на 38%, а по итогам 2022 года ожидается рекордный показатель, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что по итогам 2022 года прогнозируется снижение ВВП примерно на 2,5%. Глава государства отметил, что "это, конечно, тоже спад, но это не тот крах в 20%, который предрекали многие западные и, честно говоря, отчасти и некоторые наши эксперты".

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