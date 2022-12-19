Подготовка к оттепели: как Москва справляется с непогодой

За три дня декабря выпало почти две месячные нормы осадков

Коммунальщики продолжают убирать последствия сильнейшей метели, которая буквально захватила московский регион в минувшие выходные. Техника и тысячи рабочих трудятся на пределе.

Такой снежной зимы в Москве не было 80 лет. На улице - февральская картина, хотя на календаре только середина декабря. Снегопад длился практически все выходные. В городе объявили оранжевый уровень погодной опасности.

"Рекорд суточного количества осадков поставлен в Москве. Для 17 декабря выпало около 20 сантиметров. Прежний рекорд был поставлен в 1989 году и составлял 13 миллиметров в водном эквиваленте. Высота сугробов увеличилась до 34-42 сантиметров, и это в черте города, и тоже достигает рекордных значений", - сообщили в Гидрометцентре.

Десятки отмененных авиарейсов, коллапс на дорогах. Зима только начинается, но ее размах ощутили на себе, кажется, уже все.

Герои этого дня - работники коммунальных служб. То, что им удалось совершить за ночь и утро, иначе как подвигом не назовешь. Еще накануне казалось, что на уборку дорог после такого снегопада уйдет как минимум три дня - как, кстати, и положено по нормативам. Но сегодня город поехал.

Горячая пора для коммунальных служб продолжается. Новая рабочая неделя - и новый снегопад. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. Убирают дворы, расчищают подходы к школам, социальным объектам, остановки общественного транспорта. И чистят крыши.

"Были привлечены дополнительно 40 тысяч человек, всего работало порядка 120. Примерно 14200 единиц различной снегоуборочной и снеговывозящей техники. Мы сделали все для того, чтобы горд жил и работал в штатном режиме", - заявил заммэра Петр Бирюков.

На дворы сил пока не хватает. Поэтому взять в руки лопаты пришлось и автомобилистам. Первые мысли этим утром - найти свою машину в сугробе.

За три дня декабря выпало почти две месячные нормы осадков. На снегоплавильнях - аншлаг из грузовиков. Они едут сюда круглые сутки.

"В любой момент мы можем принять фактически любое количество снега. Когда выпадают снегопады, например, как сейчас - хороший московский снежок, мы работаем все равно в штатном режиме, грузовиков, конечно, больше. Очищают проезжую часть, привозят к нам сюда снег, мы его утилизируем", - говорит Андрей Сидоренко, официальный представитель АО "Мосводоканал".

Сплавляют снег с одного такого грузовика за минуту. Сначала перемалывают через сепараторы-дробилки, отсеивая крупный мусор, затем оставляют таять в резервуарах с теплой водой. И после полной очистки все это попадает в Москву-реку.

Теперь москвичам стоит готовиться к резкому похолоданию. Этой ночью температура опустится до минус 11 градусов. Самая холодная ночь будет в среду. А затем - оттепель до нуля градусов. И снова снег. Правда, уже мокрый.

Елена Сахно, Валерия Дзгоева, Станислав Чубин, Константин Степанов-Молодов, "ТВ Центр"

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