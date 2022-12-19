Собянин открыл новое производство автокомпонентов на юге Москвы

Предприятие сможет выпускать до 12 миллионов единиц продукции

Каждый рабочий на этом предприятии старается не делать ни одного лишнего движения. Иначе можно выбиться из ритма и нарушить выверенный до мелочей механизм. Новый завод по штамповке автомобильных кузовных деталей заработал на юге Москвы. Конвейер способен выпускать больше 150 разновидностей автомобильных элементов.

Глядя на эти рулоны листового металла, трудно представить, что из них лишь в стенах этого завода получается вот такой полноценный кузов автомобиля со всеми силовыми деталями и технологическими отверстиями. Причем это всего лишь один возможный образец готовой продукции из многих, которые способно выпускать данное предприятие.

Обеспечивают слаженную работу современных станков и прессов около 300 профильных специалистов.

"Большой завод автокомпонентов, в котором может производится до 12 млн единиц продукции. В основном это штамповочное производство, необходимое для комплектации сборки автомашин, необходимое не только в Москве, но и практически на всех заводах страны. Завод станет основой для возрождения российского автопрома", - отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Инвестиции в этот завод составили порядка 3 миллиардов рублей. Сумма большая, а предприятие для города и страны - очень важное. Поэтому правительство Москвы предоставило инвестору налоговые льготы, субсидии и выдало кредит почти в 300 миллионов рублей.

"Правительство Москвы оказало беспрецедентную поддержку в очень масштабном проекте по релокации, строительству и запуску данного промышленного комплекса. Мы получили в очень короткие сроки поддержку, связанную с возмещением затрат на подключение к городским сетям. Получили поддержку по компенсации процентов по инвестиционному кредиту", - рассказал Зоригто Саханов, генеральный директор предприятия по производству штампованных кузовных деталей.

За счет контрактов с "АвтоВАЗом" и другими крупными автопроизводителями загруженность линий в будущем году достигнет 70 процентов. В перспективе с конвейера этого завода могут начать сходить в том числе детали для нового "Москвича". Таких успехов было бы сложно добиться без профильных специалистов, которые многому научились уже здесь.

"Мы и стажируем, и обучаем, у нас есть и учебные классы, и свои учебные программы по технологиям, по производству, по качеству. По системам промышленной безопасности. Мы сами воспитываем, у нас есть и школа наставничества", - сказал Дмитрий Шапо, директор по производству штампованных кузовных деталей.

Этот инновационный завод строили без малого 4 года. Для реализации столь масштабного проекта правительство Москвы выделило 3 гектара земли на юге столицы в районе Бирюлево Западное. Теперь это предприятие может обеспечивать кузовными деталями всю страну.

Илья Данильцев, Виктор Мальцев, Павел Суменков, "ТВ Центр"

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