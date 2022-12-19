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При падении строительных лесов в Подмосковье пострадали 15 рабочих

14:58
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Место ЧП оцепила полиция

Пятнадцать рабочих пострадали этим утром в подмосковном Краснознаменске. Там рухнули строительные леса, передает "ТВ Центр".

Секции сложились с девятого по первый этаж. Рабочие в это время находились на разных уровнях.

Пострадавших с различными травмами госпитализировали в Одинцовскую больницу, четверо из них - в тяжелом состоянии. В соцсетях появилось видео, как из-за сугробов не может проехать скорая помощь и прохожие толкают автомобиль.

Сейчас место ЧП оцепила полиция. Проверку начал Следственный комитет.

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