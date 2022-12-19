В Москве задержали группу лжеюристов

Они специализировались на обмане пожилых людей

Этот небольшой офис в Москве на улице Даниловский Вал - крупная юридическая фирма, если верить рекламе. Благодарственные письма с гербовыми печатями на стенах, судя по всему, должны были добавлять веса перед доверчивыми клиентами. Они - исключительно пенсионеры, которым при обзвоне по телефону обещали решить все юридические проблемы.

Этот помощник юриста раньше работал в том числе на стройке. Директор, по данным следствия, лично подбирал персонал и учил психологическим уловкам при работе с пожилыми людьми.

"За каждое обращение они брали деньги. В результате насчитали 289 тысяч. Но потом по истечении некоторого времени постоянно кормили меня завтраками. Сегодня отдадут, через неделю, во вторник и так дальше", - говорит потерпевший.

Согласно материалам уголовного дела, юридическими вопросами клиентов никто не занимался, но деньги требовали постоянно. Если верить обнаруженной в компьютере бухгалтерии - жертв немало.

"Большинство потерпевших - пенсионеры, которые нуждались в квалифицированной юридической помощи. Некоторые из них отдавали все свои сбережения или брали кредиты. Следует отметить, что стоимость услуг иногда достигала 2 миллионов рублей", - сообщили в МВД.

В офисе и по местам проживания семерых задержанных следователи провели обыски. Пока возбуждено восемь уголовных дел по статье "Мошенничество". Их объединили в одно производство.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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