В РНИМУ имени Пирогова прошел День открытых дверей

Будущие абитуриенты могли попробовать основные направления медицинской науки

Факультет стоматологии первым встречает будущих абитуриентов. Все по-настоящему. И медицинские инструменты, и учебные препараты. У школьников есть возможность побыть первокурсниками. Только с огнем в глазах и стоит пробовать себя в профессии врача.

На мастер-классах - самые различные ситуационные задачи по оказанию первой помощи. Ведь жизнь человека может зависеть от многих факторов. Даже от того, правильно ли он лежит, когда находится без сознания. А это уже другая ситуация - "пострадавший на катке". А значит, нужно правильно наложить шину на сломанную ногу. Познакомиться с будущей профессией помогают студенты в роли пациентов.

Один из самых любимых мастер-классов у школьников - "хирургические узлы". Самостоятельно с первой попытки получается не у всех. Помогает коллективный разум.

Капля дегтя - напоминание о том, что поступить в вуз мечты не так-то просто.

"Медицинские вузы всегда славились тем, что у нас очень большой конкурс, очень большой набор. Государство сегодня ставит задачу по повышению количества выпускников для первичного звена здравоохранения. 850 мест бюджетных у нас на лечебное дело", - отметила Ольга Милушкина , проректор по учебной работе РНИМУ имени Пирогова.

Дни открытых дверей здесь - это не только возможность еще раз взвесить все за и против в выборе будущей профессии , но - уже традиционно - возможность послушать лекции ведущих преподавателей университета.

Екатерина Гоголева, Данил Гималов, "ТВ Центр"

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