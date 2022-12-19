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Поездки Макрона на ЧМ обошлись замерзающим французам в полмиллиарда евро

13:19
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Простых парижан это не радует

Французские журналисты подсчитали расходы бюджета на поездки Эммануэля Макрона на матчи национальной сборной в полуфинале и финале чемпионата мира в Катаре. По данным Елисейского двора, сам президент летал в Доху на самолете Airbus A330, а его сопровождение – на Falcon 7X.

Как выяснила газета Point, поездки на два матча обошлись французским налогоплательщикам по самым скромным подсчетам в 500 тысяч евро. Это эквивалентно 31 году прожиточного минимума.

Сумма была рассчитана на основе данных 2019 года, не учитывающих рост цен и инфляцию. Три года назад один час полета президентского А330 стоил 22482 евро, а Falcon 7X – 5500 евро.

Углеводородный след от этих перелетов составил около 480 тонн СО2, что эквивалентно выбросам, производимым среднестатистическим французом за 53 года жизни, отмечает издание.

Кроме того, Макрону в вину поставили и то, что он предпочел посмотреть футбол, а не посетить конференцию ООН  по изменениям климата, которая проходила 7-19 декабря в Канаде.

Французы из-за введенных в отношении России санкций и повышения стоимости на энергоносители вынуждены экономить. Большая часть жителей страны откладывает начало отопительного сезона и вынуждена мерзнуть в собственных квартирах, сообщает местный телеканал France 2.

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Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
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