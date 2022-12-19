Вредно и опасно: Венгрия выступила против потолка цен на газ

В Евросоюзе обсуждается новая мера воздействия на Россию

Венгрия выступает против установления лимита цен на газ, поскольку считает его вредным и опасным. Об этом в понедельник, 19 декабря, рассказал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Политик заявил, что "мы говорим нет ценовому потолку, ведь на первом месте безопасность поставок". Предложение ввести потолок цен на газ "плохое, вредное и опасное", но несмотря на это, кажется, что его принятие может состояться, рассказал Сийярто.

Глава МИД Венгрии также отметил, что советы министров энергетики стран ЕС в последнее время проходят с небывалой частотой, что объясняется энергетическим кризисом в Европе. Сийярто предупредил, что Венгрии предстоит в Брюсселе "еще одна большая битва", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что новое предложение от чешского председательства в Совете ЕС о лимите цены на газ в рамках механизма коррекции рынка предполагает ее ограничение на уровне 188 евро за МВт·ч. Министры уже дважды обсуждали этот механизм но не сходились по уровню потолка цены.

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