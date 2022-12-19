Объем параллельного импорта в Россию превысил 20 млрд долларов

Механизм ввели для обеспечения потребностей россиян на фоне санкций

Объем параллельного импорта в Россию с момента введения этого режима превысил 20 млрд долларов, в основном это автомобили, станки и оборудование. Об этом в понедельник, 19 декабря, рассказал глава Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин.

Руководитель ФТС напомнил в эфире телеканала "Россия 24", что решение о введении механизма параллельного импорта было принято в мае, за это время ввезено 2,4 млн тонн различных товаров в Россию.

Булавин выразил мнение, что использование механизма параллельного импорта "тоже оказывает влияние на стабилизацию цен на рынке". При этом Федеральная таможенная служба не видит влияния режима параллельного импорта на увеличение контрафакта.

Министерство промышленности и торговли России ранее запретило параллельный импорт парфюмерно-косметической продукции Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase. Как пояснили в ведомстве, это связано с решением данных компаний возобновить поставки своих товаров на российский рынок.

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