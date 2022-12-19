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Минцифры: VPN в России пока не приживаются

13:55
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Показатели вернулись к весеннему уровню

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказал об использовании VPN-сервисов в России.
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"VPN в стране у нас пока не приживаются: доля трафика VPN в какой-то момент увеличилась летом, а сейчас вернулась на весенние показатели", - цитирует министра РБК.

Как добавил глава Минцифры, значительная часть трафика в стране уже проходит через систему блокирования доступа к ресурсам, нарушающим российское законодательство.

VPN-сервисы и анонимайзеры с 2017 года обязаны по указанию Роскомнадзора подключаться к Федеральной государственной информационной системе и ограничивать пользователям доступ к запрещенным в России сайтам.

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