Это противорадиолокационные ракеты

За минувшие сутки в воздушном пространстве над Белгородской областью были сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщили в российском Минобороны.

Всего в районе ряда населенных пунктов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей средствами противовоздушной обороны сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня "HIMARS" и "Ураган".

Как рассказали в Минобороны, российские Вооруженные силы продолжают проведение специальной военной операции. Так, на Купянском направлении в результате огневого налёта российской артиллерии по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожено более 20 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ, сосредоточенным в районах Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и в районе Серебрянского лесничества. В районе населенного пункта Розовка ЛНР уничтожено четыре украинские диверсионные группы. Общие потери противника на этом направлении составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Донецком направлении в результате наступательных действий российские войска заняли более выгодные рубежи. На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ.

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