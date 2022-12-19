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В Омске передали звезду Героя России семье погибшего офицера

14:44
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Он ценой жизни спас сослуживцев

В Омске передали звезду Героя России семье офицера Николая Данильченко, который погиб при выполнении боевых задач, сообщает "ТВ Центр".

Командир танкового взвода с первых дней находился в зоне спецоперации. И не раз демонстрировал мужество и профессионализм.

В сентябре вместе с товарищами он участвовал в тяжелом бою. Прикрывая отход наших мотострелков, попал под прицельный артобстрел противника, но продолжил сражаться и ценой жизни спас сослуживцев.

Награду родным героя вручил командующий Северным флотом.

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Передача звезды Героя России семье офицера Николая Данильченко
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