В Омске передали звезду Героя России семье погибшего офицера

Он ценой жизни спас сослуживцев

В Омске передали звезду Героя России семье офицера Николая Данильченко, который погиб при выполнении боевых задач, сообщает "ТВ Центр".

Командир танкового взвода с первых дней находился в зоне спецоперации. И не раз демонстрировал мужество и профессионализм.

В сентябре вместе с товарищами он участвовал в тяжелом бою. Прикрывая отход наших мотострелков, попал под прицельный артобстрел противника, но продолжил сражаться и ценой жизни спас сослуживцев.

Награду родным героя вручил командующий Северным флотом.

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