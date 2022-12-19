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Роспотребнадзор опроверг введение QR-кодов из-за гриппа

14:18
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Заболеваемость гриппом в России растет

Введение QR-кодов в России в связи с ростом числа заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) не планируется. Об этом в понедельник, 19 декабря, рассказали в Роспотребнадзоре.
Роспотребнадзор ввел в Москве дополнительные меры из-за гриппа

В ведомстве подчеркнули, что текущая эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в стране не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне.

В России, в частности, не планируется введение системы QR-кодов в связи с высокой активностью вирусов гриппа и ОРВИ, цитирует сообщение Роспотребнадзора "Интерфакс".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ограничительные меры на федеральном уровне в связи с распространением гриппа в России не требуются. Руководитель ведомства напомнила, что на федеральном уровне такие меры никогда не вводились, сейчас "вводить их нет никакой необходимости".

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