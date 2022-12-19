МИД России опроверг отказ от общения с США

Москва призвала Вашингтон не раскручивать спираль эскалации

Россия не отказывается от общения с США, но для хотя бы минимального прогресса необходимо встречное движение, требующее политической воли. Такое заявление в понедельник, 19 декабря, сделали в российском Министерстве иностранных дел.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что опасная и недальновидная политика Вашингтона ставит США и Россию на грань прямого столкновения.

Москва призывает администрацию Байдена не раскручивать спираль эскалации и надеется, что призыв будет услышан, подчеркнули в российском МИД.

Вместе с тем в министерстве отметили, что в российско-американских отношениях оснований для оптимизма пока нет, сообщает ТАСС.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков ранее рассказал о консультация России и США по нормализации работы посольств и снятию раздражителей в двусторонних отношениях. Дипломат оценил переговоры как полезные, но трудные, а также рассказал, что "разговор был деловой, прогресс минимален и, по большому счету, он по второстепенным вопросам".

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