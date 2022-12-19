Песков не стал комментировать слухи об увеличении срока службы в армии

Вопрос он переадресовал в Минобороны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения об увеличении срока службы в армии с года до полутора. Вопрос он переадресовал Министерству обороны, пишет ТАСС.

Ранее военный комиссар по городам Дмитров, Дубна и Талдом Московской области подполковник Михаил Фомин в интервью телеканалу "Вечерний Дмитров" заявил о том, что с весны 2023 года срок срочной службы увеличится до полутора лет, а с осени – до двух. Военный сослался на "официальную информацию" от военкома Подмосковья.

Позднее военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов эту информацию опроверг, а телеканал удалил сюжет.

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