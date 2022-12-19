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Песков ответил на вопрос об участии Белоруссии в СВО

15:07
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Данные измышления безосновательны

На переговорах Владимира Путина и Александра Лукашенко у президентов России и Белоруссии будет возможность поговорить по военным вопросам. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Лукашенко назвал главную тему предстоящих переговоров с Путиным

Спикер Кремля, отвечая на вопрос журналиста, назвал глупыми и безосновательными измышлениями публикации о том, что Путин якобы намерен принуждать Белоруссию к участию в спецоперации России.

На переговорах лидеров будет затронут газовый вопрос, в том числе с учетом критики Лукашенко, заявившего о запаздывании по газовому рынку, добавил РИА Новости Дмитрий Песков.

На прошлой неделе Александр Лукашенко рассказал, что президенты России и Белоруссии на переговорах в Минске в первую очередь обсудят вопросы стратегии, особенно в экономической сфере. Также лидеры намерены затронуть тему военно-политической ситуации вокруг государств.

Владимир Путин в понедельник, 19 декабря, посещает Минск с рабочим визитом.

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