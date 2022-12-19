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Россия предостерегла Грецию от поставок Украине ЗРК С-300

14:59
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Это враждебные планы, подчеркнули в российском МИД

Планы Греции передать Украине зенитные ракетные комплексы С-300 российского и советского образца являются нарушением российско-греческих межправительственных соглашений о военно-техническом сотрудничестве. Такое заявление в понедельник, 19 декабря, сделали в Министерстве иностранных дел России.
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Представитель ведомства Мария Захарова предупредила, что Москва считает "провокационные планы о поставках киевскому режиму С-300 и других средств ПВО российского/советского образца откровенно враждебными по отношению к России".

Этот шаг станет нарушением российско-греческих межправсоглашений о военно-техническом сотрудничестве, которые запрещают Греции реэкспорт поставленной Москвой военной техники третьей стороне без согласия России, а также международных ограничений в сфере торговли оружием, не допускающих его экспорт в регионы, где это будет способствовать обострению конфликтов.

Захарова предупредила, что без последствий такое нарушение не останется, а российские военные будут уничтожать всю военную технику, переданную Западом ВСУ, сообщает "Интерфакс".

Ранее Афины объявили о готовности передать Киеву базирующиеся на острове Крит зенитно-ракетные системы С-300ПМУ-1 при условии получения на замену дополнительного числа американских комплексов противовоздушной обороны Patriot.

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