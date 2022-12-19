Генсек ОДКБ разъяснил цели учений России и Белоруссии

Москва и Минск проводят совместные маневры

Российско-белорусские учения являются мерами сдерживания. Об этом заявил в понедельник, 19 декабря, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

Генсек международной организации провел пресс-конференцию по итогам деятельности в 2022 году.

Как заявил Зась, маневры, которые проходят в Белоруссии совместно с Россией, ОДКБ считает мерами стратегического сдерживания.

Представитель ОДКБ уточнил, что учения в том числе и со стороны ОДКБ тоже можно рассматривать как меру стратегического сдерживания, сообщает ТАСС.

Ранее в российском Министерстве обороны рассказали, что российские военные, которые прибыли в Белоруссию в рамках создания региональной группировки войск, проведут батальонные тактические учения. Темп боевого слаживания российских военнослужащих региональной группировки сил в Белоруссии в Минобороны оценили как высокий.

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