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Путин подписал закон о защите прав дольщиков

15:16
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

При определенных обстоятельствах они смогут получить возмещение

Уровень защиты прав российских дольщиков повышен. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

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Согласно опубликованному 19 декабря документу, дольщикам проблемного объекта могут выплатить возмещение. Такое решение примет Фонд развития территорий при наличии некоторых обстоятельств – к примеру, вступления в силу решения суда о признании объекта самовольной постройкой, передает ТАСС.

Фонд также получил право предоставлять лицам, заключившим договоры о комплексном развитии территории жилой застройки, субсидии. Финансы пойдут на оплату расходов по строителдьству либо приобретению жилых помещений для россиян, которых переселяют из аварийных зданий.

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