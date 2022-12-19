Путин подписал закон о защите прав дольщиков

При определенных обстоятельствах они смогут получить возмещение

Уровень защиты прав российских дольщиков повышен. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно опубликованному 19 декабря документу, дольщикам проблемного объекта могут выплатить возмещение. Такое решение примет Фонд развития территорий при наличии некоторых обстоятельств – к примеру, вступления в силу решения суда о признании объекта самовольной постройкой, передает ТАСС.

Фонд также получил право предоставлять лицам, заключившим договоры о комплексном развитии территории жилой застройки, субсидии. Финансы пойдут на оплату расходов по строителдьству либо приобретению жилых помещений для россиян, которых переселяют из аварийных зданий.

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