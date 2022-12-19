Германию встревожила поездка Путина в Минск

Российский президент встретится с белорусским коллегой

Берлин обеспокоен визитом президента России Владимира Путина в Минск, учитывая вероятность изменения роли Белоруссии в геополитической ситуации. Об этом в понедельник, 19 декабря, рассказал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Германский чиновник заявил, что "российского президента Путина сегодня — думаю, впервые за три года — ждут в Белоруссии". По этому поводу есть беспокойство у властей ФРГ в связи с вопросом, изменит ли Белоруссия свою роль в российской спецоперации на Украине.

Хебештрайт отметил, что "мы видим, по меньшей мере, что Белоруссия оказывает помощь", а также не исключил, что "оказание помощи со стороны Белоруссии может возрасти, это возможно", сообщает РИА Новости.

Рабочая поездка Владимира Путина в Белоруссию запланирована на 19 декабря. Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что стороны в первую очередь обсудят вопросы стратегии, особенно в экономической сфере.

В Кремле отмечали, что на переговорах Владимира Путина и Александра Лукашенко у президентов России и Белоруссии будет возможность поговорить по военным вопросам. Однако пресс-секретарь российского лидера назвал глупыми и безосновательными измышлениями публикации о том, что Путин якобы намерен принуждать Белоруссию к участию в спецоперации России.

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