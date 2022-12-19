Москвичам пообещали колебания температуры в 13 градусов

Погода продолжает удивлять столицу непостоянством

Морозы надолго в столичном регионе не задержатся, их сменит ощутимое потепление. Об этом в понедельник, 19 декабря, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Романова.

Эксперт отметила, что в понедельник в тылу уходящего на восток южного циклона атмосферное давление в Москве заметно подросло, сильные осадки прекратились, а дневная температура вполне комфортна, от 3 до 5 градусов мороза.

В ночь на вторник при прояснении морозы усилятся до минус 8 градусов, по области температура может достигать 11 градусов мороза. В течение дня морозы будут усиливаться, к вечеру температура понизится до минус 13 градусов. Существенных осадков по-прежнему не ожидается.

Однако уже в среду заявит о себе атлантический циклон. Атмосферное давление начнет падать, а температура устремится к нулевой отметке, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в столице в четверг, 22 декабря, ожидается плюсовая температура, рекордные сугробы начнут таять. Температура продолжит повышаться до плюс 4 градусов в субботу.

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