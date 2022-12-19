ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичам пообещали колебания температуры в 13 градусов

15:57
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Погода продолжает удивлять столицу непостоянством

Морозы надолго в столичном регионе не задержатся, их сменит ощутимое потепление. Об этом в понедельник, 19 декабря, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Романова.
Жителей ряда регионов России предупредили о сильных морозах и осадках

Эксперт отметила, что в понедельник в тылу уходящего на восток южного циклона атмосферное давление в Москве заметно подросло, сильные осадки прекратились, а дневная температура вполне комфортна, от 3 до 5 градусов мороза.

В ночь на вторник при прояснении морозы усилятся до минус 8 градусов, по области температура может достигать 11 градусов мороза. В течение дня морозы будут усиливаться, к вечеру температура понизится до минус 13 градусов. Существенных осадков по-прежнему не ожидается.

Однако уже в среду заявит о себе атлантический циклон. Атмосферное давление начнет падать, а температура устремится к нулевой отметке, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в столице в четверг, 22 декабря, ожидается плюсовая температура, рекордные сугробы начнут таять. Температура продолжит повышаться до плюс 4 градусов в субботу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Снегопад
Снегопад
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.