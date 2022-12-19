Путин заявил о росте товарооборота России и Белоруссии

Президент отметил мощный рывок в развитии двусторонних связей

В Минске президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждают сегодня развитие интеграции двух стран. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Переговоры проходят в расширенном составе с участием членов правительств и глав ведомств. В повестке - реализация союзных программ, торгово-экономическое сотрудничество, в частности, взаимодействие в энергетической сфере - импортозамещение, а также и вопросы безопасности двух стран.

Как заявил российский президент, цель встречи - подвести некоторые итоги работы правительств в самых различных областях и, прежде всего, в сфере экономики. Он отметил мощный рывок в развитии двусторонних торгово-экономических связей.

"Наш товарооборот - я хочу это подчеркнуть - еще до всяких событий в рамках специальной военной операции, до этого, в 2021 году, вырос на треть и достиг 38,5 миллиардов долларов", - сказал Путин.

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