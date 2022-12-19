Венгрия считает потолок цен на газ ошибкой

Будапешт будет голосовать против

Будапешт считает введение потолка цен на газ ошибкой и будет голосовать против этого предложения, которое обсуждают сегодня на совещании в Брюсселе министры энергетики стран Евросоюза. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, участвующий во встрече. Все предыдущие ограничительные шаги Европы в отношении нашей страны лишь подорвали экономику ЕС. И страдают от этого, прежде всего, простые европейцы.

Подробнее – в репортаже Александра Панюшкина

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