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В Германии разгорелся скандал из-за неисправных бронетранспортеров

18:16
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Ни одна из 18 БМП к использованию не готова

Министерство обороны Германии приостановило закупки новых боевых машины пехоты Puma. Причина - проблемы с их техническим состоянием. Об этом сообщает агентство ДПА со ссылкой на главу ведомства Кристину Ламбрехт. Первым о низком качестве БМП сообщил журнал "Шпигель". В своей публикации он сослался на данные командира 10-й танковой дивизии.
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Вообще-то скандальное письмо не было предназначено для посторонних глаз. Донесение под грифом "конфиденциально" министру обороны ФРГ отправил генерал-майор Рупрехт фон Батлер. Командир бронетанковой дивизии на нескольких страницах, посчитал "Шпигель", описывает боевую готовность армии. Выясняется, что дела в немецкой оборонке идут, мягко говоря, не очень. Вот и новейшие БМП "Пума", которые должны в будущем году триумфально прибыть в распоряжение сил быстрого реагирования НАТО, на деле уже обернулись провалом военных инженеров.  

Всё стало ясно на недавних чтениях. По всей видимости, пишет "Шпигель", в БМП хромает электроника - в кабине одной из боевых машин случился даже пожар. В результате, пишет генерал фон Батлер, ни одна из 18 БМП к использованию не готова, хотя настоящего пороху, что называется, эти танки даже не видели. Да и маневры специально проводились максимально в щадящем режиме.   

Такая дорогая и такая ненадежная - пишут немецкие СМИ. Но почему машина стоимостью 7 миллионов евро рассыпается, военные эксперты пока объяснить не могут. То ли немецкое качество ушло в прошлое, то ли ошибки в эксплуатации. В любом случае, "Пуму", которую презентовали как самую продвинутую в мире БМП, сейчас, считают в парламенте, ставить в авангард немецкой армии просто самоубийственно.

"Пума" должна была стать основной боевой системой немецкой армии и, если она выходит из строя, значит небоеспособна вся армия", - отметил Йохан Вадепуль, заместитель главы фракции ХДС в Бундестаге.

В Минобороны Германии поспешили отрапортовать - из-за этих проблем срочно созывают внеочередной совет. Привести "Пум" в чувство нужно как можно скорее - и дело здесь не только в собственной обороноспособности. Поджимают со стороны НАТО. Обязательства перед альянсом стране, не скрывают в комитете Бундестага по обороне, придется исполнять.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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