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Появились подробности задержания банды лже-юристов в Москве

18:19
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Аферисты пользовались доверчивостью пенсионеров

Восемь уголовных дел возбудили на лже-юристов. В Москве задержана банда мошенников, которая заработала миллионы на доверчивых пенсионерах. Пожилые люди, нуждающиеся в юридической помощи, за решение своих проблем платили аферистам огромные деньги и даже брали кредиты. А помогать пожилым людям никто не спешил.

Этот небольшой офис в Москве – крупная юридическая фирма, если верить рекламе. Благодарственные письма с гербовыми печатями на стенах, судя по всему, должны были добавлять веса перед доверчивыми клиентами. Они, в основном, пенсионеры, которым при обзвоне по телефону обещали решить все юридические проблемы.

Этот помощник юриста раньше работал в том числе на стройке. Но для своих клиентов и теперь полицейских - они все с глубокими знаниями законов и богатым опытом юриспруденции.

Директор, по данным следствия, лично подбирал персонал и обучал психологическим уловкам при работе с клиентами. Знание законов было не обязательным. Главное - уверенно говорить и побольше обещать.

Согласно материалам уголовного дела, юридическими вопросами клиентов никто не занимался, но деньги требовали постоянно. Если верить обнаруженной в компьютере бухгалтерии, жертв немало.

В офисе и по местам проживания семерых задержанных следователи провели обыски. Пока возбуждено восемь уголовных дел по статье "Мошенничество". Их объединили в одно производство.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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