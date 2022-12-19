Группа "Викинг" уничтожила опорный пункт иностранных наемников

В здании находилось около роты "солдат удачи"

Опорный пункт иностранных наемников уничтожен под Марьинкой. Операцию провела группа "Викинг" Западного военного округа России. Бойцы обнаружили "солдат удачи" и скорректировали огонь артиллерии.

Здание атаковали с помощью противотанковой управляемой ракеты. На кадрах с беспилотника, полученных РИА Новости, видно, что после взрыва вспыхнул сильный пожар – предположительно, загорелся боекомплект или горюче-смазочные материалы.

Марьинка находится в километре от Петровского района Донецка. Там сосредоточились значительные силы ВСУ - это одна из точек, откуда столица ДНР регулярно подвергается артиллерийским обстрелам. По последним данным, центр города зачищен от противника, украинские войска занимают лишь небольшую часть населенного пункта.

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