Путин прибыл в Минск для переговоров с Лукашенко

Главная тема – белорусско-российская интеграция

Президент России прибыл в Минск. В столице Белоруссии Владимир Путин проведет переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. Как ранее сообщили в Кремле, первой темой обсуждения на встрече президентов станет белорусско-российская интеграция. В переговорах примут участие члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств.

Продолжатся переговоры в формате один на один. На встречах в узком составе запланировано участие глав Минобороны двух стран — Сергея Шойгу и Виктора Хренина. По итогам бесед запланирована совместная пресс-конференция президентов России и Белоруссии, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее не исключил, что лидеры обсудят и военную тему. В частности, речь пойдет о ситуации на Украине, совместных мерах реагирования на возникающие вызовы, сотрудничестве в сфере обороны и военпрома.

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