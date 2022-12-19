Новогодние елки проходят в Севастополе при поддержке Москвы

Праздничные представления смогут увидеть более 3,5 тысяч детей военнослужащих

Мир чудес и волшебства. В Севастополе при поддержке столичного правительства проходят праздничные ёлки. На новогодние представления приглашены дети наших бойцов, которые принимают участие в специальной операции. Юных зрителей уже в фойе ждут тематические мастер-классы, интерактивные конкурсы, танцы, хороводы. А после сказочный спектакль с любимыми персонажами.

Тепло, забота и внимание – самое важное, что сейчас нужно для этих детей, чьи отцы находятся в зоне специальной военной операции. На несколько часов они могут здесь забыть о тревожных новостях и погрузиться в настоящую сказку.

Ожившие новогодние деревья и любимые сказочные персонажи, мастер-классы, праздничный аквагрим – здание театра Черноморского флота на несколько дней превратилось в мир чудес и волшебства. Юные чародеи только и успевают сменить удивление на восторг. Непередаваемые эмоции и незабываемые впечатления, о которых больше всего им сейчас хотелось бы рассказать своим отцам.

По сути, это "Московская елка". Мероприятие организовано при поддержке столичного правительства. Постановку подготовили в театре Черноморского флота.

"Шили костюмы и реквизит - всё делалось на базе театра флота. Различные мастер-классы, которые вы видите - это уже мы сотрудничаем и с нашими библиотеками, с различными творческими объединениями Севастополя, чтобы наши детки получили радость и удовольствие", - отметил Сергей Коновалов, директор драмтеатра им. Лавренева.

В городе русских моряков вообще отказались от массовых гуляний и концертов на​ Новый год.​ Сэкономленные средства как раз тратятся​ на поддержку военных, в том числе участников спецоперации. Тем более, что Севастополь - особенный приграничный регион - флот, авиация и ПВО здесь всегда в состоянии повышенной готовности.

Фотография у елки и подарок – неизменная традиция. Еще один обычай – попросить Деда Мороза исполнить желание. В этом году во всех семьях военнослужащих есть одна общая мечта:

"Очень тяжело ждать наших пап. И переживаем за них, конечно, и ждем домой. Нашего папы очень часто нет дома. Но мы ждем и надеемся скоро встретиться".

Праздничные представления продлятся пять дней. Их смогут увидеть более 3,5 тысяч детей военнослужащих.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр".

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