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Украине пригрозили исключением из ФИФА и УЕФА

16:53
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Организации обеспокоены действиями Украинской ассоциации футбола

Украинскую ассоциацию футбола могут лишить членства в ФИФА и УЕФА. Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций опасаются, что на управление делами ассоциации оказывает влияние повлиять третья сторона, сообщил в соцсети вице-президент УАФ Олег Протасов.

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Поводом для обеспокоенности ФИФА и УЕФА стало внеочередное заседание исполкома УАФ. Оно пройдет 20 декабря и будет посвящено легитимности полномочий президента организации Андрея Павелко. Футбольного функционера арестовали 29 ноября, он проходит подозреваемым по уголовному делу.

Павелко возглавляет УАФ с марта 2015 года. Его подозревают в нецелевом использовании средств международной помощи, предназначенных на строительство завода для производства искусственной травы, передает "Лента.ру".

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