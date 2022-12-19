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Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновилось после ремонта

17:19
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Идет демонтаж поврежденных пролетов на левой части

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновилось, сообщили в Минтрансе. Проезд закрывали на несколько часов для ремонтных работ.

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"Сегодня в 16:45 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - сообщила пресс-служба министерства в Telegram.

Мост уже закрывали 8, 12, 16 и 19 ноября на 12 часов. За это время строители надвинули четыре новых пролета правой автомобильной части Крымского моста. Сейчас идет демонтаж поврежденных пролетов на левой части, ремонт будет проведен по аналогии с правой, уточнили в ведомстве.

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