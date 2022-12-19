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Против потолка цен на газ выступили 9 стран Европы

17:51
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Предстоит новое голосование

Против введения потолка цен на газ выступили девять стан ЕС. В числе противников этой меры – Германия  и Венгрия, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

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"Девять стран, включая нас, были против потолка цен, но, так как необходимо квалифицированное большинство, это квалифицированное большинство, хотя девять стран были против, набралось", — заявил Сийярто в эфире местного телевидения.

Венгерский министр пояснил, что все проголосовавшие против государства, кроме Германии, малонаселенные, поэтому не смогли составить необходимое для блокировки меньшинство. Принято решение провести новое голосование.

На голосование было выставлено новое предложение, выдвинутое на встрече министров энергетики ЕС 19 декабря. Оно предполагает установку предельной цены на газ на уровне 188 евро за мегаватт-час (или 2,1 тысячи долларов за тысячу кубометров по нынешнему валютному курсу).

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