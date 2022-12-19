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Российская авиакомпания отменила вылеты в Египет

18:22
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Самолеты iFly не полетят 20 и 21 декабря

Российской авиакомпании iFly пришлось отменить запланированные на 20 и 21 декабря рейсы в египетские города Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщили в пресс-службе туроператора Tez Tour.

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"Авиакомпания iFly вынужденно отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, которые должны были состояться 20 и 21 декабря. Об этом перевозчик уведомил Tez Tour сегодня", - приводит сообщение компании ТАСС.

При этом вывозные рейсы для туристов, остающихся на курортах Египта из-за вынужденной приостановки вылетов с 15 декабря, выполняются в плановом режиме. В ближайшие дни клиенты туроператора смогут вылететь в Москву на бортах авиакомпаний Egypt Air, Red Wings и Corendon. Чтобы вернуть в Россию всех путешественников, потребуется около 15 рейсов, отметили в пресс-службе туроператора. Сейчас удалось вернуть на родину примерно 1,5 тысячи человек.

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