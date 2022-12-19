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Гутерриш усомнился в возможности переговоров по Украине

18:41
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Генсек ООН не видит перспектив

Антониу Гутерриш не видит перспектив для переговоров о мире на Украине. По мнению генерального секретаря ООН, в ближайшее время военное противостояние продолжится.

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"Я не смотрю оптимистично на возможность эффективных переговоров о мире в ближайшем будущем. Я считаю, что военное противостояние продолжится и считаю, что нам еще придется подождать момента, когда серьезные переговоры о мире станут возможны", - заявил Гутерриш на пресс-конференции.

По словам генсека, ООН концентрирует усилия на других аспектах сложившейся ситуации. В частности, отметил Гутерриш, организация заинтересована в ускорении обмена пленными. Также это относится к повышению эффективности зерновой сделки, добавлении к ней новых составляющих - а именно, экспорта аммиака, приводит слова генсека ТАСС.

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