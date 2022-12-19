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Путин: Россия и Белоруссия сообща борются с санкциями

22:02
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Президент России провел переговоры с Александром Лукашенко

Россия и Белоруссия сообща борются с санкциями и делают это эффективно. В понедельник об этом заявил в Минске Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Путин признал результативной встречу с Лукашенко в Минске

Лидеры обсудили развитие интеграции двух стран. Переговоры проходили в расширенном составе - с участием членов правительств и глав ведомств. В повестке - реализация союзных программ, торгово-экономическое сотрудничество, - в частности, взаимодействие в энергетической сфере - импортозамещение, а также вопросы безопасности двух стран, сообщает "ТВ Центр".

Как заявил российский президент, цель нынешней встречи - подвести некоторые итоги совместной работы в самых различных областях и, прежде всего, в сфере экономики.

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