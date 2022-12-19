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Маск запустил опрос, оставаться ли ему на посту главы Twitter

22:24
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Уже известны результаты

Пользователи Twitter – соцсети, заблокированной на территории нашей страны за распространение недостоверной информации о специальной военной операции, проголосовали за то, чтобы Илон Маск перестал руководить это сетью.
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Опрос инициировал сам миллиардер, который недавно купил компанию и стал во главе совета директоров. За 12 часов голосования 57 с половиной процентов пользователей высказались за его отставку и 42 с половиной - против. В опросе приняли участие более 17 миллионов человек.

Маск приобрел Twitter за 44 миллиардов долларов в этом году. История была долгая - о сделке было объявлено в апреле, но потом миллиардер начал "юлить" и окончательно оформление состоялось только в конце октября.

Всё это время шли долгие разбирательства между сторонами, касающихся раскрытия информации о фейковых аккаунтах. После покупки компании Илон Маск неоднократно заявлял о намерении соблюдать свободу слова на платформе.

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