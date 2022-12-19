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Участники съезда движения детей и молодежи утвердили его название

22:36
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Это "Движение первых"

Участники проходящего в Москве Съезда российского движения детей и молодежи выбрали название для своей организации - "Движение первых". На голосование было представлено пять вариантов, среди них - "Пионеры", "Движение имени Гагарина", "Новое поколение" и "Юность".

Собравшиеся в столице молодые люди - всего более трех тысяч человек - из всех регионов страны, включая новые территории, утвердят также символы и атрибуты движения, созданного летом этого года по инициативе самих детей, а также основные направления его деятельности.

Организаторы продумали программу съезда таким образом, чтобы вовлечь детей и взрослых в разнообразные дискуссии по самым разным темам - наука и технологии, культура и искусство, здоровый образ жизни и волонтерство.

"Когда дети со всей нашей страны собрались и утвердили ценности, в которые они верят, и в этих ценностях патриотизм, в этих ценностях любовь к родине, в этих ценностях историческая правда, в этих ценностях уважение друг к другу и к старшим поколениям, уважение к многонациональному народу нашей страны, готовность помогать слабым и тем, кто больше нуждается сегодня в этом. Это самое главное. Это главное для них, это главное для нас с вами, это главное для России, потому что, если в это верят наши дети, тогда у России в будущем всё будет хорошо", - заявил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента России.

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