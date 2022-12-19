Канада инициировала конфискацию активов Абрамовича

Средства планируется направить на помощь Украине

МИД Канады объявил о начале процесса ареста и последующей конфискации активов российского предприниматели Романа Абрамовича. Заявление распространила глава ведомства Мелани Жюли. Абрамовича ранее включили в канадский санкционный список из-за ситуации на Украине.

"Министр иностранных дел Мелани Жоли сегодня объявила, что Канада арестует и будет добиваться конфискации 26 млн долларов от компании Granite Capital Holdings, которая принадлежит российскому олигарху Роману Абрамовичу, находящемуся под санкциями в соответствии с законом об Особых экономических мерах", - приводит заявление МИД Канады ТАСС.

Это первый случай применения закона, который позволяет государству конфисковать активы находящихся под санкциями граждан. Однако сначала глава МИД должна обратиться в суд. Отмечается, что в случае его положительного решения конфискованные средства будут направлены "на восстановление Украины".

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