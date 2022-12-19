Страны ЕС договорились о потолке цен на газ

Его установили в размере 180 евро за мегаватт/час

Странам Евросоюза все же удалось согласовать лимит цен на газ. Потолок установлен в размере 180 евро за мегаватт/час.

"Мы приветствуем договоренность министров ЕС по "потолку" цен газ в размере 180 евро за мегаватт/час, эта договоренность предусматривает лимит цен в отношении всех европейских хабов", - цитирует сообщение постпредства Польши в Евросоюзе "Интерфакс".

Предполагается, что согласованный лимит будет работать в рамках европейского механизма коррекции газового рынка. Под "потолком" имеется в виду стоимость, по достижении которой механизм коррекции включается.

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